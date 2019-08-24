دبي ضمن أفضل وجهات المغامرة والإثارة السياحية عالمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

اختارت مجلة «سيوورلد» دبي ضمن أفضل 6 وجهات للمغامرة والإثارة السياحية في العالم.

وتضمنت وجهات المغامرة التزلج على الجليد في كندا والقفز بالمظلات بدبي، وجاء تصنيف جو الإثارة والمغامرة بدبي في المركز الثاني بعد كندا، وتقدمت على بورنيو وهاواي والازور ونيوزيلندا.

وقالت المجلة إن دبي تعد ضمن المدن الأشهر عالمياً في القفز بالمظلات، حيث حلت في المركز 2 في القائمة. ولهذه الرياضة الشيقة جمهورها الواسع وهي تمارس في موقعين في المدينة. وكلاهما يتمتع بمناظر تحبس الأنفاس ويقع الموقع الأكثر شعبية على جزيرة نخلة جميرا الشهيرة، لكن الناس يمارسون القفز بالمظلات فوق الصحراء أيضاً.