تقرير تلفزيوني: دبي تزخر بعروض سياحية تنافسية

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير نشره موقع تلفزيون «Citizen TV» الكيني أن إمارة دبي تزخر بعروض سياحية تنافسية، حيث تمتلئ بمنتجعات فاخرة ومطاعم راقية ومحلات مصمّمة وفق أعلى المعايير.

وذكر الموقع التلفزيوني أن إمارة دبي تعد أيضاً واحدة من أفضل المدن في العالم التي تتوفر فيها عروض تنافسية للضيافة والترفيه والتسوق وتناول الطعام، وذلك من خلال مجموعة متكاملة من الخيارات بأسعار معقولة، للمساعدة على تحقيق أقصى استفادة من الزيارة للسائحين.

وأضاف الموقع في تقريره أن الإمارة شهدت مؤخراً ارتفاعاً كبيراً في عدد الفنادق من فئة 3 و 4 نجوم، والتي تعد مثالية لأولئك الذين يبحثون عن طراز رائع بميزانية مناسبة، ومن الأمثلة الرئيسية على ذلك فنادق روف من «إعمار للضيافة»، حيث أصبحت الفنادق من فئة 3 نجوم مناطق جذب سياحي عصرية بسرعة، وهي مصممة بفن مستوحى من الثقافة المحلية.

وتابع التقرير أن الغالبية العظمى من الفنادق تقدم أيضا حزماً مثيرة وبأسعار معقولة كل شهر، وهي وسيلة رائعة للتوفير، حيث يقدم فندق «روڤ آت ذي بارك» من موقعه المميّز في قلب «دبي باركس آند ريزورتس» تذكرتي دخول إلى حديقة ترفيهية حتى 30 سبتمبر 2019 لنزلائه من الضيوف.

وأشار التقرير إلى الأسواق الشعبية في دبي، وقال إنها لا تزال تشكل جزءاً أساسياً من الحياة اليومية والتجارة، وإن جولة في أحد الأسواق المزدحمة كافية لتكشف عن الجوهر الحقيقي لتراث التسوق في دبي.