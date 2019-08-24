«ريبورتاج» تسلّم 5 مشاريع عقارية في أبوظبي خلال 3 أعوام

المصدر: أبوظبي - البيان

كشفت شركة «ريبورتاج للعقارات» عن اعتزامها تسليم 5 مشاريع عقارية جديدة في أبوظبي خلال 3 أعوام. وقال ناصر الخميس، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات «ريبورتاج العقارية»، إن المشاريع الخمسة توفر أكثر من 1600 وحدة سكنية جديدة لسوق أبوظبي، وإنها تنتشر في مناطق استثمارية في أبوظبي مثل مدينة مصدر وشاطئ الراحة.

وأكد التزام الشركة إنجاز كافة مشاريعها وفق الجدول الزمني المحدد، وبما يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين بالمشاريع، ويجذب المزيد من المستثمرين للقطاع العقاري في أبوظبي، والذي يشهد حالة من الاستقرار، وسط مؤشرات إيجابية بتحسن النشاط في القطاع، مع توالي إقرار المزيد من الإجراءات والقوانين والتشريعات الحكومية المحفزة على الاستثمار.

وأوضح الخميس أن الشركة ستسلم مشروع «الواحة رزيدنس 1»، في مدينة مصدر خلال الربع الأول من عام 2021، حيث تشهد الأعمال الإنشائية تقدماً ملحوظاً، بنسبة إنجاز تصل إلى 25%، مشيراً إلى أن المشروع يوفر 612 شقة، منها 310 استوديوهات، و256 شقة ذات غرفة واحدة، و44 شقة ذات غرفتين، وشقتان ذات 3 غرف، ويمتد على مساحة 8371 متراً مربعاً.

وأضاف إن الشركة تباشر كذلك تسليم مشروع «الواحة رزيدنس 2» في مدينة مصدر، والذي يوفر 300 وحدة سكنية خلال الربع الثاني 2022، فضلاً عن تسليم مشروع «ذا جيت» في مدينة مصدر، والذي سيتم البدء بتنفيذه قريباً ويوفر نحو 420 شقة سكنية، خلال الربع الثاني 2022. وأكد الخميس اهتمام الشركة بتنفيذ مشاريع جديدة في مدينة مصدر، والتي تعد إحدى أكثر مدن العالم استدامة.