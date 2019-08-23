فادي فرعون نائباً أول لرئيس «إريكسون» ورئيساً للشركة في الشرق الأوسط وأفريقيا

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت شركة إريكسون عن تغييرات في فريقها التنفيذي، حيث تم تعيين فادي فرعون في منصب نائب أول للرئيس، ورئيس شركة إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا وعضواً في الفريق التنفيذي للشركة ومسؤولاً من الناحية الإدارية أمام المدير التنفيذي مباشرةً وذلك اعتباراً من 1 سبتمبر. ويشغل فادي فرعون حالياً منصب نائب الرئيس للشبكات والخدمات المدارة في إريكسون بأوروبا وأمريكا اللاتينية.

وقال فادي فرعون: يسهم قطاع الاتصالات المتنقلة في إحداث تحولات إيجابية كبيرة في البلدان وقطاعات الأعمال، ومع تحول الجيل الخامس إلى واقع ملموس، ومن المتوقع أن نشهد المزيد من الفرص والابتكارات الجديدة عبر الأسواق التي ندير فيها عملياتنا. وأتطلع حقاً إلى العمل جنباً إلى جنب مع فريقنا في المنطقة وكذلك مع فريق اريكسون التنفيذي لتحقيق أهداف الشركة في المرحلة القادمة.