«عزيزي للتطوير العقاري» تعيّن مديراً مالياً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري» تعزيز خبرات فريقها المالي بتعيين الخبير المالي ميكا تويفولا في منصب المدير المالي. ويمتلك تويفولا خبرة واسعة في مجالات تمويل الشركات، والخزينة، والتحليل والتخطيط المالي، والتعامل مع المستثمرين، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة المخاطر؛ فضلاً عن معرفة واسعة بقطاعي العقارات والبناء، حيث عمل لأكثر من 25 عاماً في مناصب تنفيذية عليا لدى شركات عقارية رائدة على مستوى الإمارات والعالم.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي للتطوير العقاري»: نلتزم بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الحوكمة المالية والامتثال المالي لتعزيز أداء شركتنا وتكريس مكانتها محلياً ودولياً، يسرنا انضمام تويفولا إلى طاقمنا، ونتطلع للاستفادة من رؤيته في توجيه استراتيجيتِنا ومبادراتنا في مجال التخطيط المالي. وكذلك الاستفادة من خبراته في تطبيق استراتيجيتنا.