«كوليرز إنترناشيونال»: افتتاح 2500 غرفة فندقية في دبي خلال النصف الأول 2019

المصدر: دبي- البيان

أشار التقرير ربع السنوي لشركة كوليرز إنترناشيونال حول فنادق الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى أن قطاع الفنادق الفاخرة في دبي شهد ارتفاعاً في العرض خلال النصف الأول من العام الجاري.

يأتي ذلك فيما يتوقع نمو العرض في سوق دبي بمعدل 12% حتى عام 2020 في الفترة التي تسبق معرض إكسبو 2020.

وشهدت دبي افتتاح أكثر من 2500 غرفة خلال النصف الأول من عام2019، ينتمي ما يقرب من 50 % منها إلى فئة الفنادق الفاخرة. وقد افتتحت علامة «روف» المحلية فندقاً جديداً جديداً بسعة 579 غرفة ينتمي إلى الفئة المتوسطة منطقة جبل خلال يونيو.

ووضعت فنادق الإمارة مجموعة من الأهداف التطويرية الطموحة مع استعدادها لأكبر حدث جاذب للسياح تشهده المنطقة. وتعتبر دبي الوجهة الرائدة الأولى لسياحة المعارض والمؤتمرات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بينما تأتي أبوظبي في المرتبة الرابعة. وتعتبر سهولة الوصول إلى دبي والمرافق الممتازة عاملاً رئيسياً لجذب الفعاليات إلى قطاع سياحة المعارض والمؤتمرات بدبي

وشهدت أبوظبي زيادة هامشية 3.5% في عدد نزلاء الفنادق، فيما استقبلت دبي العدد نفسه من الزوار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.