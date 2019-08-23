«الفطيم الهندسية للتقنية» تنضم إلى جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق

المصدر: دبي- البيان

انضم قسم إدارة المرافق لدى شركة الفطيم الهندسية للتقنية المحدودة إلى جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق شريكاً مؤسسياً استراتيجياً للجمعية. وقع الاتفاق داركو ماكورا، الرئيس التنفيذي لدى الفطيم الهندسية للتقنية وآلاء البوعلي، مديرة جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق.

وتعد جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق منظمة مهنية غير ربحية تشكّلت ضمن مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، الذي أسسته غرفة تجارة وصناعة دبي ودائرة السياحة والتسويق التجاري ومركز دبي التجاري العالمي، تهدف الجمعية إلى توحيد قطاع إدارة المرافق في الشرق الأوسط عبر إجراء الأبحاث وتقديم البرامج التثقيفية ومساعدة المنظمات المهنية في وضع استراتيجيات مستدامة لإدارة المرافق.

وقال يوسف علي بن زايد، مدير عام إدارة المرافق: الجمعية ستتيح لنا الوصول إلى شبكتها الواسعة والمشاركة في مؤتمراتها، فيما توفر لفريقنا إمكانية الاستفادة من التدريب المتخصص لتعزيز خبراتهم في المجال، نتطلع إلى العمل مع الجمعية الرائدة وكلنا ثقة بأن الشراكة ستعود بالنفع على كلا الجانبين.