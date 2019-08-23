افتتاح أكاديمية قيادة السيارات للأطفال بـ«سيتي سنتر الفجيرة»

المصدر: الفجيرة - البيان

يستضيف «سيتي سنتر الفجيرة» بالتعاون مع شرطة الفجيرة، مرة أخرى هذا الصيف، أكاديمية تعليم قيادة السيارات للأطفال، المبادرة التي ساهمت بنسختها الماضية في عام 2017 في تثقيف أكثر من 420 طفلاً حول أهمية السلامة المرورية. وتعود الفعالية بنسختها الجديدة لمنح المزيد من الأطفال فرصة تعلم مبادئ قيادة السيارة في إطار دورة مصغرة تضم مجموعة من الدروس النظرية والعملية.

شرطة

ويشرف مجموعة من أفراد شرطة الفجيرة على قيادة الجلسات والدروس التثقيفية للأطفال كل أسبوع، حيث سيتواجد أفراد الشرطة في مركز «سيتي سنتر الفجيرة» أيام 29 ــ 30 أغسطس إضافة إلى 9 ــ 10 سبتمبر وذلك من الساعة 5 وحتى 8 مساءً. وتهدف هذه المبادرة إلى غرس أسس السلامة المرورية في أذهان الأجيال الناشئة وإرشادهم ليكونوا أفراداً مسؤولين إلى جانب تثقيفهم حول أهمية الالتزام بقواعد المرور وكيفية تركيز اهتمامهم أثناء القيادة لضمان سلامة وراكبي الدراجات النارية.

تسجيل

وتفتتح الأكاديمية أبوابها لاستقبال الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و12 سنة طوال ساعات عمل المركز لتعليمهم بعض الدروس النظرية والعملية التي يتبعها اختبار، تماماً كما في مدرسة تعليم القيادة للبالغين. وعند إكمالهم الدورة، يحصل الأطفال على رخصة قيادة من مركز سيتي سنتر. ويمكن التسجيل من خلال إنفاق 200 درهم في أي من متاجر المركز. كما يمنحهم المبلغ ذاته الذي ينفقونه فرصة المشاركة في سحب خاص للفوز بسيارة تويوتا راف فور جديدة كلياً حتى 15 سبتمبر.