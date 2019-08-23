«عجمان الإعلامية الحرة» تدشن قناة دفع إلكترونية لمتعامليها

المصدر: عجمان - وام

دشن محمود خليل الهاشمي المدير التنفيذي لمدينة عجمان الإعلامية الحرة قناة دفع جديدة على نافذة الخدمات الإلكترونية للمدينة والتي تتيح سداد جميع رسوم تأسيس وتجديد الشركات إضافة إلى رسوم خدمات التأشيرات.

يأتي ذلك ضمن حزم من القنوات التي تعتزم المدينة تدشينها في المستقبل القريب تمهيداً للانتقال التدريجي لمرحلة إيقاف عمل نقاط التحصيل والاكتفاء بمراكز إسعاد المتعاملين.

190 فرعاً

وأكد الهاشمي أن قناة الدفع الجديدة - التي تم تدشينها بالتعاون مع مجموعة الأنصاري للصرافة - تمكن المستثمرين ورجال الأعمال من بدء خطواتهم الأولى في التسجيل والتأسيس وسداد الرسوم كافة من خلال أكثر من 190 فرعاً للأنصاري للصرافة على مستوى الدولة.

وأوضح أن مدينة عجمان الإعلامية الحرة قطعت شوطا كبيرا نحو التحول التدريجي لإلغاء نقاط تحصيل رسوم الخدمات بما يتوافق مع توجيهات ورؤى مجلس إدارتها بقيادة الشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، لافتاً إلى حرص المدينة على توفير وتطوير خدماتها وفق أعلى المواصفات والمعايير وبأسهل الطرق للمستفيدين من الخدمات. وثمن الجهود التي يقوم بها فريق العمل لعملية التطوير الشاملة لهذه المنظومة.

تيسير الخدمات

من جانبه، قال راشد الأنصاري المدير العام لمجموعة الأنصاري للصرافة إن هذا التعاون يأتي في إطار سعي مجموعته الدائم لتيسير الخدمات التي تقدمها جميع الجهات الحكومية للمتعاملين وذلك من خلال خدماتها المتميزة والمتطورة والمنتشرة في أنحاء الدولة كافة.