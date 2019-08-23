«فيزا» الشريك الرسمي للتأسيس والمدفوعات لصالة «كوكا كولا أرينا»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «فيزا العالمية لتكنولوجيا المدفوعات» توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع صالة «كوكا كولا أرينا» الجديدة في دبي، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في المنطقة.

ومن شأن الشراكة التي تمتد لأعوام عدة أن توفر لعملاء فيزا وحاملي بطاقاتها دخولاً حصرياً قبل بدء بيع التذاكر إلى الفعاليات عالمية المستوى والتجارب غير المسبوقة المخصصة لهم، بما فيها تجارب لقاء الفنانين في الكواليس.

طموحات

وتأتي الشراكة انسجاماً مع الطموحات التي تتطلع إليها «كوكا كولا أرينا» وهدفها ترسيخ مكانتها أكثر صالات المنطقة تقدماً من الناحية التقنية بالاستفادة من خبرة فيزا الواسعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات. وكانت فيزا قد استضافت مؤخراً وفداً من «كوكا كولا أرينا» في مركز الابتكار الإقليمي التابع لها في دبي، بهدف استعراض أحدث تقنيات المدفوعات التي توفرها فيزا واستكشاف كيفية ابتكار حلول، من شأنها الارتقاء بمعايير تجربة العملاء في الصالة.

100 نقطة بيع

وتقبل «كوكا كولا أرينا» المدفوعات اللاتلامسية بالكامل، حيث تضم 100 جهاز نقطة بيع تدعم المدفوعات اللاتلامسية في كل منصات البيع، وتخطط أيضاً للتحول الكامل إلى المنصات غير النقدية مستقبلاً. وسيكون بمقدور الزوار اختبار العديد من التجارب الحسية الترويجية التي تحمل علامة «فيزا» بما فيها الصوت والرسوم المتحركة والأضواء التفاعلية لدى الدفع باستخدام بطاقات فيزا في الصالة. وبموقعها الحيوي في «سيتي ووك»، تستوعب الصالة حتى 17 ألف متفرج، وتتميز بقدرتها على استضافة العروض الحية طيلة أيام السنة.