أكبر عدد من المرشحين لبرنامج المحلل المالي المعتمد من الإمارات

أعلن معهد المحللين الماليين المعتمدين، الجمعية العالمية لممتهني الاستثمار نجاح ما نسبته 56% من بين 38,37 ألف مرشح تقدم لاختبار المستوى الثالث من برنامج المحلل المالي المعتمد ليتمكنوا بعد ذلك من اجتياز الاختبار النهائي للبرنامج والتأهل للحصول على شهادات المحلل المالي المعتمد وذلك بعد التحقق من خبرتهم المهنية. وقدمت الإمارات أكبر عدد من المرشحين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث بلغ عدد المرشحين المسجلين الذين تقدموا للامتحان 1,693 مرشحاً. وهناك أكثر من 167 ألف خبير استثمار حول العالم يحمل شهادة المحلل المالي المعتمد في الوقت الحالي

وتلقى مرشحو المستويين الأول والثاني من برنامج المحلل المالي المعتمد نتائجهم مؤخراً. ومن بين 83,65 ألف مرشح اجتاز الاختبار بنجاح ما نسبته 41%، بينما نجح 44% من بين 74,73 ألف مرشح تقدم لامتحان المستوى الثاني. وقال بول سميث، المحلل المالي المعتمد والرئيس والمدير التنفيذي لمعهد المحللين الماليين المعتمدين: أحرّ التهاني لجميع المرشحين الذين نجحوا في الامتحان. إنها خطوة مهمة نحو التقدم مهنياً في مجال الاستثمار، مع توفر المزيد من الفرص لإحداث تأثير إيجابي. وفي ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة، ستتطلب صعوبة توفير العائدات من الخبراء إجراء تحليلات إضافية والاستعداد لتطبيق مهاراتهم للتقدم في الأسواق التقليدية وغيرها. ويطور البرنامج مجتمعاً عالمياً من خبراء الاستثمار الضليعين في أفضل الممارسات والالتزام الشديد بأخلاقيات المهنة.

وتشهد مشاركة المرأة بجميع أنحاء العالم ارتفاعاً متزايداً، فخلال السنوات الخمس الماضية ازداد عدد المتقدمات لاختبار برنامج المحلل المالي المعتمد إلى أكثر من الضعفين ليشكلن نسبة 39% من المرشحين. وبالنسبة للمرشحين من امتحان المستوى الأول الذي يعتبر مؤشراً مهماً للتوجهات المستقبلية - بلغت نسبة مشاركة الإناث مرحلة التساوي وتجاوزتها في بعض الأحيان.

وقال ستيفن إم. هوران، المدير العام للاعتمادات ولمنطقة الأمريكتين لدى معهد المحللين الماليين المعتمدين: تعد مظاهر التوازن بين الجنسين مؤشراً إيجابياً على السلامة المستقبلية بالنسبة للقطاع والمستثمرين، فقد أثبتت الأبحاث أن تباين وجهات النظر من شأنه أن يحسن نتائج الاستثمار. أبوظبي ـ البيان