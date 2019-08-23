«فيتش» تصنف «جيمس التعليمية» على B مع مستقبل مستقر

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

صنفت وكالة فيتش العالمية مؤسسة جيمس التعليمية على الفئة (بي) مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما صنفت الوكالة العالمية لخدمة المستثمرين أحدث إصدارات المؤسسة التعليمية بقيمة 1.65 مليار دولار على الفئة B+ مبدئياً، على أن تصدر التصنيف النهائي للإصدار بعد الاطلاع على مستندات الإصدار كاملة.

وقالت وكالة فيتش إن التصنيف يأتي بناء على الهيكل الرأسمالي للمؤسسة، وعائداتها وأرباحها على مدى عدة سنوات من خلال برامج التعليم الخاص التي تطبقها عبر مناهج مختلفة وأسعار مختلفة، فضلا عن استقرار المؤسسة وقدرتها على تخفيض التكلفة. كما أشارت فيتش إلى أن التوسعات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة جيمس كانت بتمويل ذاتي ما ساهم في رفع طاقتها من فئة المدارس الممتازة في دبي.