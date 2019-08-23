«إتش بي» تطرح منصات وأجهزة للألعاب في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

استعرضت شركة «إتش بي» أحدث تشكيلة منصات وأجهزة للألعاب من طرازي أومين و بافيليون جيمنج لترسي معايير للأداء الفائق في مجال الألعاب الإلكترونية.

وجرى استعراض مجموعة المنتجات الكاملة خلال فعالية أقامتها الشركة بمنطقة القوز في دبي، ودعت خلالها عشّاق الألعاب والشخصيات المؤثرة وشركائها للتعرف بشكل عملي على إمكاناتها.

وقال بيتر أوجانيسيان، المدير العام لشركة إتش بي في الإمارات ومنطقة شرق أفريقيا: توسيع نطاق مجموعة منتجاتنا المخصصة للألعاب الإلكترونية يعكس التزامنا المتواصل بدعم مجتمع الألعاب. وفي ظل النمو الذي تشهده صناعة الألعاب الإلكترونية بالمنطقة، فإننا ندرك تماماً الرغبة المتزايدة من جانب عشّاق الألعاب لامتلاك المزيد من المنتجات المبتكرة.