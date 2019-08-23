جمارك عجمان تنجز 32.3 ألف معاملة في النصف الأول

المصدر: عجمان - وام

سجلت جمارك عجمان نمواً في عدد المعاملات الجمركية التي أنجزتها خلال النصف الأول من العام الحالي 2019، لتصل إلى 32.34 ألف معاملة جمركية، فيما بلغ عدد القضايا الجمركية في مركز جمارك بريد عجمان حوالي 41 قضية جمركية.

وأشاد الشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان - خلال جولة تفقدية بمركز جمارك بريد عجمان للاطلاع على آلية العمل والإجراءات الجمركية في المركز والخدمات المقدمة للمتعاملين - بالجهود المقدمة التي يبذلها موظفو المركز وأثنى على عملهم، كما استمع للتحديات التي تواجههم في العمل، مؤكداً الأهمية الكبيرة لتسهيل الإجراءات على المتعاملين من خلال عملية تخليص الطرود الــبريدية، وتشديد الرقابة والمعاينة.