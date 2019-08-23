مليون مستخدم نشط لبطاقات «إدينريد» للرواتب

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «إدينريد» لحلول بطاقات الرواتب طرح خدمات تلبي احتياجات غير المُدرجين في النظام المالي، والذين يفتقرون إلى الحسابات المصرفية وبطاقات الائتمان وخيارات القروض.

ويتيح الحل الذي توفره الشركة للشركات إمكانية معالجة رواتب الموظفين عبر بوابة مخصصة للشركات مع تمكين الموظفين في الوقت نفسه من خلال تزويدهم ببطاقات «سي 3» متصلة بتطبيق myC3card للهواتف المتحركة.

وأعلنت الشركة، التي تقدم خدماتها حالياً لأكثر من 2,000 شركة وأكثر من 10 بنوك و30 مؤسسة مالية، عن تجاوزها مرحلة رئيسية في رحلتها، حيث وصل عدد حاملي بطاقات «سي 3»، التي يتم توفيرها بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني إلى أكثر من مليون شخص.

ويمكن لحاملي بــطاقات «سي 3» غير المقيدين بحد أدنى لأرصدة حساباتهم تحـــميل تطبيق myC3card على هواتفهم المتحركة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والمزايا الميسرة والمعتمدة على التكنولوجيا، ما يسهل عليهم الاستفادة من ثرواتهم والتحكم في شؤونهم المالية.

كذلك، أعلنت شركة «إدينريد» تعزيزها لتطبيق «سي 3» للهواتف المتحركة هذا الشهر بإضافة خيار السحب المسبق من الراتب بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني، حيث أصبح الآن بإمكان العملاء المستوفين لمعايير الأهلية سحب ما يصل إلى 50% من راتبهم الشهري والاستمتاع بمزايا مريحة، مثل الإيداع المباشر والسداد التلقائي. وكانت شركة «إدينريد» قد أطلقت في عام 2018 أول خدمة رقمية لتحويل الأموال في الإمارات بالتعاون مع بنك رأس الخيمة الوطني.