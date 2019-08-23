إيكونوميك تايمز: دبي تزخر بكل جديد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكدت «إيكونوميك تايمز» أن دبي تزخر دائماً بكل جديد، ولا يسع المرء إلا أن يكتشف بنفسه هذا الفيض من الأماكن والوجهات السياحية التي تعج بها المدينة.

وأبرزت الصحيفة الهندية أهم معالم دبي السياحية بدءاً من مركز الترفيه العائلي «ويف هاوس» في أتلانتس النخلة الذي يمزج بين توفير فعاليات مناسبة للبالغين واليافعين، بالإضافة إلى الأنشطة العائلية المتنوعة.

وأضافت في تقرير أن محبي المغامرات المشوّقة على موعد مع لعبة «إكس دبي سلينغ شوت» في كايت بيتش، حيث سيعلّق عشاق المغامرة أولاً على ارتفاع 4 أمتار قبل قذفهم في السماء بسرعة هائلة. وستدفعهم هذه اللعبة، التي تُعدّ الأسرع في المنطقة، بسرعة تتراوح بين 120 متر إلى 100 كيلومتر في الساعة مع إطلالات رائعة على الرمال الذهبية والمياه المتلألئة لشاطئ كايت بيتش في أم سقيم، ولمزيد من الإثارة هناك إكس لاين دبي مارينا، أطول حبل انزلاق في العالم ضمن المدينة.

وأوضح التقرير أن «ذا لاونج» في برج خليفة يجمع بين المناظر الخلّابة وتجارب تناول الطعام الاستثنائيّة في مكان واحد، ويقع في الطوابق 152، 153 و154 من برج خليفة على ارتفاع 575 متراً ليكون اللاونج الأعلى من نوعه في العالم.

وأضاف التقرير أنه بتاريخ يمتد 5 عقود، ترسو سفينة «كوين إليزابيث 2» المشهورة عالمياً في ميناء راشد في دبي، وقد تحوّلت إلى فندق عائم فاخر بعد ترميمها بعناية مع الحفاظ على تصميمها وأثاثها، وهي تتميّز بالفخامة والعراقة وتضم 13 طابقاً، وتقدّم للزوار مجموعة من الفعاليات الترفيهية المميزة.