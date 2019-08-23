«انتربرينور»: الإمارات من أفضل وجهات الاستثمار في العالم

المصدر: دبي - أشرف رفيق

أكدت مجلة «انتربرينور» أن الإمارات تُعد من أفضل الدول للاستثمار في العامين الجاري والمقبل، وأرجعت ذلك لعدة أسباب تتضمن الاستعدادات لاستضافة معرض إكسبو 2020 دبي والتنوع الاقتصادي والموقع الجغرافي والبنية التحتية فائقة المستوى والموارد الطبيعية الغنية وسرعة نمو الشباب.

وأضافت المجلة الاقتصادية الأمريكية أن هناك عوامل تؤيد ذلك منها مؤشر مدير المشتريات ونمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتوقّعت تغيراً كبيراً في الأرقام الاقتصادية في الربع الأخير من العام الجاري. وأشارت «انتربرينور» إلى أنه من المتوقع أن يستقطب «إكسبو دبي» نحو 25 مليون زائر خلال فترة إقامته وإضافة نحو 23.4 مليار دولار إلى إجمالي الناتج المحلي في الإمارات.

وأشارت إلى الإجراءات المحفّزة للاستثمار في الدولة وتتضمن السماح بالملكية الأجنبية للشركات بنسبة 100% في عدد من القطاعات، موضحةً أن هذه الخطوات لا تهدف فقط إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، بل لإضافة مزايا عديدة إلى الشركات والمشاريع، منها تعزيز نشاط الاستحواذ والاندماج والاستثمار الأجنبي المباشر بسبب اتساع قاعدة المشترين من الأجانب.

وأوضحت المجلة أن قرار الإمارات منح تأشيرات إقامة طويلة تصل إلى 10 سنوات يدعم جذب المواهب المتميزة من المحترفين والمهنيين والمبتكرين، مشيرةً إلى أن تطبيق قوانين جديدة لإفلاس الشركات يشجع ريادة الأعمال وإطلاق أعمال وشركات جديدة وحماية المستثمرين في إطار قانوني وتمكين الشركات المتعثرة من إعادة هيكلة ديونها واستئناف أعمالها.