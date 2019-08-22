موانئ دبي العالمية تعلن عن نتائج مالية قوية في النصف الأول

المصدر: البيان الإلكتروني

قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية"، أن استراتيجية الشركة في تطوير منتجات وخدمات جديدة ومبتكرة والحكمة الإدارية من العوامل التي ساهمت في تحقيق نتائج مالية مميزة خلال فترة الـستة أشهر الأولى من العام الحالي.

وأكد بن سليّم أن الأداء الممتاز لموانئ دبي العالمية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة في العالم يمثل دليلاً واضحاً على مرونة الشركة واستراتيجيتها في تحقيق النمو وتنويع محفظة استثماراتها العالمية لتشمل الطاقة والخدمات البحرية والاستدامة في مجال النقل وغيرها من الأنشطة.

وجاء تصريح بن سليّم مع إعلان موانئ دبي العالمية، المحفز الرائد للتجارة الدولية، اليوم، عن تحقيق نتائج مالية قوية خلال فترة الـستة أشهر الأولى من العام والمنتهية في 30 يونيو/ حزيران 2019، حيث نمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.9%، كما ارتفعت العائدات المسندة بنسبة 26.8%.

وقال إن النتائج المالية نصف السنوية جاءت متوافقة مع توقعات الشركة، مؤكداً أن موانئ دبي العالمية تعمل من خلال فهم متعمق للأسواق وعناصر الابتكار والتميّز التشغيلي في 45 دولة حول العالم. وعلى الرغم من حالة عدم اليقين التي أفرزتها الحرب التجارية والتحديات الجيوسياسية الإقليمية الصعبة، تمكنت موانئ دبي العالمية من تقديم أداء رائع على نحو ملحوظ في النصف الأول من عام 2019.

أهم النتائج

• بلغت الإيرادات 3,463 مليون دولار أمريكي (ارتفعت الإيرادات بنسبة 31.9 ٪ على الأساس المعلن و10.8 ٪ على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية)

نمو الإيرادات بنسبة 31.9 ٪ بدعم من عمليات الاستحواذ والنمو في الإيرادات غير المتعلقة بأعمال الحاويات.

ارتفعت الإيرادات المثلية بنسبة 10.8 ٪ بفضل نمو الإيرادات غير المتعلقة بأعمال الحاويات.

• الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,611 مليون دولار أمريكي وهامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 46.5%

نمو الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 21.9% وبلغت نسبة هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للنصف الأول من العام 46.5%.

ونمت الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بنسبة 9.9% بهامش 51.4%.

انخفض هامش الأرباح المعدلة قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بسبب التغيّر في مجموعة الأعمال مع توحيد الخدمات اللوجستية والبحرية ذات الهامش الأدنى.

• ارتفعت أرباح الفترة المستحقة لمالكي الشركة بنسبة 26.8% لتصل إلى 753 مليون دولار أمريكي.

• ارتفعت الأرباح المستحقة لمالكي الشركة قبل البنود المُفصح عنها بشكل منفصل بنسبة 26.8% على أساسٍ مُعلن عنه، وشهدت نمواً بنسبة 22.2% على أساس المقارنة المثلية.

• أداء قوي لتوليد النقد وميزانية عمومية قوية

• حافظت مستويات توليد النقد من الأنشطة التشغيلية على قوتها عند 1,025 مليون دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2019.

• نمت الرافعة المالية (من صافي الدين إلى الأرباح المُعدلة سنوياً قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك) لتصل إلى 3.0 أضعاف (قبل اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16) مرتفعةً من 2.8 ضعف في السنة المالية 2018. ومن جهة أخرى، بلغ صافي مستوى الرافعة المالية 3.7 ضعفاً بعد اعتماد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16.

• أبقت شركة "فيتش" على التصنيف الائتماني لـ"موانئ دبي العالمية" عند BBB+ مع نظرةٍ مستقبليّة مُستقرّة بفضل الطبيعة المرنة والمتنوعة لمحفظتها.

• إدراج صفقات سندات بمستويات قياسية8

• جمعت الشركة 1.3 مليار دولار أمريكي من خلال إصدار سندات طويلة الأجل بمعدلات فائدة منخفضة قياسية.

• تساهم في تعزيز الميزانية العمومية وتوفر المرونة المالية.

• الاستثمار المتواصل على امتداد المحفظة

• تشمل الاستثمارات في قطاع الموانئ والمحطات اثنين من الأصول الجديدة في تشيلي، و"فرايزر سوري دوكس"8 (كندا) وتوحيد الأصول في أستراليا.

• تشمل الاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية والبحرية الاستحواذ على منصة الخدمات اللوجستية الأوروبية الشاملة "بيه آند أو فيريز"، والشركة المشغلة للخدمات اللوجستية البحرية " شركة توباز للطاقة والملاحة"8.

• بلغ الانفاق الرأسمالي 636 مليون دولار أمريكي مستثمرة في المحفظة الحالية خلال النصف الأول من العام.

• تبقى توجيهات الانفاق الرأسمالي لعام 2019 دون تغيير عند ما يصل إلى 1.4 مليار دولار أمريكي وتتضمّن القيام باستثمارات مخطط لها في دولة الإمارات العربية المتحدة، و"بوسورجا" (الإكوادور)، و"بربرة" (أرض الصومال)، و"السخنة" (مصر)، و"لندن غيتواي" (المملكة المتحدة).

• تم افتتاح "بوسورجا"8، ميناء المياه العميقة الوحيد في الإكوادور، بطاقة تبلغ 750 ألف حاوية نمطية قياس 20 قدماً، في الوقت المحدد ووفقاً للميزانية.

• تنفيذ عمليات الاستحواذ بما يتماشى مع التوقعات وعروض الحلول اللوجستية الحالية.

• تحقق "يونيفيدر" نتائج تتماشى مع التوقعات وتواصل الاستفادة من التغييرات الهيكلية في الأسواق.

• تُعتبر "موانئ دبي العالمية" مشغّلاً رئيسياً للخدمات اللوجستية البرية في الهند، وتوّفر حلولاً متكاملة.

•تواصل نمو التجارة العالمية ولكن التوقعات تشوبها حالة من عدم اليقين.

• شهدت تجارة الحاويات نمواً بأرقام منخفضة في النصف الأول من عام 2019 ولكن المخاوف المتعلّقة بالحرب التجارية الدائرة تلقي بثقلها على التوقعات.

• نواصل التركيز على تحقيق التميّز التشغيلي والحفاظ على نهجنا المُنضبط تجاه الاستثمار بهدف المحافظة على مكانتنا كالشريك التجاري المفضل لدى عملائنا.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة "موانئ دبي العالمية":

"يسر موانئ دبي العالمية الإعلان عن تحقيق نمو في الأرباح على أساس نسبة نمو المقارنة المثلية بنسبة 22% في النصف الأول من عام 2019 وعن الأرباح المستحقّة بقيمة 753 مليون دولار أمريكي. وتم تحقيق هذا الأداء المالي القوي في بيئة تجارية تسودها حالةٌ من عدم اليقين، ما يُبرز من جديد قوة محفظتنا الاستثمارية".

وأضاف: "واصلنا إحراز تقدم في استراتيجيتنا لنصبح محفّزاً رائداً للتجارة ومزوداً للحلول فيما نتطلع إلى المشاركة في جزء أوسع من سلسلة التوريد. وقد استثمرنا بشكل ملحوظ في قطاعات أعمال الموانئ والخدمات اللوجستية والبحرية. ويتمثّل هدفنا في التواصل مباشرة مع عملائنا لتقديم الحلول اللوجستية وإزالة أوجه القصور في سلسلة التوريد لتسريع وتيرة التجارة. ونشهد مؤشرات إيجابية على التقدم في أعمالنا الجديدة، ما يدفعنا إلى التفاؤل بالمستقبل.

وأوضح قائلاً: "لا تزال ميزانيتنا قوية ونواصل توليد مستويات عالية من التدفق النقدي، ما يمنحنا القدرة على الاستثمار في النمو المستقبلي لمحفظتنا الحالية. ونهدف في المستقبل إلى دمج عمليات الاستحواذ الجديدة وتقديم أوجه التآزر المطلوبة بهدف توفير حلول ذكية متكاملة من شأنها تحسين نوعية أرباحنا وتعزيز العائدات.

واختتم بالقول: "وفي حين لا تزال التوقعات التجارية قريبة المدى غير مؤكدة بسبب نزاعات التجارة العالمية والأوضاع الجيوسياسية الإقليمية التي تُثير حالة من عدم اليقين في سوق الحاويات، يُساهم الأداء المالي القوي للأشهر الستة الأولى في منحنا مكانة جيدة تمكننا من تحقيق نتائج أعلى بقليل من توقعات السوق للعام كله.