12.3 مليونا اجمالي المسافرين بين دبي والهند في 2018

المصدر: البيان الإلكتروني

استقبلت مطارات دبي مساء أمس الرحلة الافتتاحية للناقلة الهندية (فيستارا) الى مطار دبي الدولي، في احتفال خاص أقيم بهذه المناسبة حضره القنصل الهندي في الامارات وعدد من كبار المسؤولين في المؤسسة والناقلة الجديدة.

وستضيف الناقلة الجديدة من خلال رحلتها اليومية المباشرة المزيد من خيارات السفر بين مومباي ودبي لخدمة عشرات آلاف المسافرين الذين يسافرون بين هاتين المدينتين على مدار الساعة.

ومع الناقلة الجديدة يرتفع عدد شركات الطيران الهندية التي تخدم حركة السفر بين دبي والمدن الهندية الى ست ناقلات تسير 370 رحلة أسبوعيا الى 21 وجهة ومدينة هندية.

وحلت مدينة مومباي الهندية في المرتبة الثانية على راس قائمة المدن او المقاصد من حيث عدد المسافرين باجمالي قدره 2.5 مليون مسافر في العام الماضي.

يذكر ان الهند تعتبر أكبر وجهة من حيث التعامل مع مطار دبي الدولي وارتفع عدد المسافرين بين هاتين الوجهتين الى 12.3 مليون مسافر في العام 2018.

وخلال الحفل قام السيد يوجين باري نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مطارات دبي باستقبال السيد ليزلي ثنج الرئيس التنفيذي لشركة فيستارا وصلاح شرف المدير التنفيذي لمجموعة شرف والقنصل العام للهند في دبي فيبول خلال الحفل حيث رحب بهم وأشاد بهذه الخطوة التي تعزز حركة السفر بين الهند ودبي.