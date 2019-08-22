«الفجيرة الوطني» يختار بنوكاً لترتيب إصدار سندات

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

اختار بنك الفجيرة الوطني بنك جي بي مورجان تشيس وستاندرد تشارترد وبنك اتش اس بي سي لإدارة إصدار سندات مقيمة بالدولار، وفق ما نقلته وكالة أنباء بلومبرغ عن مصادر عليمة بالصفقة.

كما اختار بنك الفجيرة الوطني بنوك: الإمارات دبي الوطني، وستاندرد تشارترد، وأبوظبي الأول، لترتيب الإصدار من الطبقة الأولى من رأس المال، المتوقع أن يكون في شهر سبتمبر المقبل. ولم يعلق متحدث باسم بنك الفجيرة الوطني.

وكان فينس كوك رئيس تنفيذي البنك صرح بأن البنك يدرس بيع سندات بقيمة 350 مليون دولار في الوقت المناسب من العام الجاري. يذكر أن إصدارات السندات من الطبقة الأولى من رأس المال تشمل أسهماً عادية وعائدات مستردة وديوناً، وتتجه البنوك إلى زيادة البيع من هذه السندات من أجل رفع كفاءة رأس المال للوفاء بشروط اللوائح التنظيمية.