ارتفاع أرباح شركات التأمين في الإمارات بنسبة 2%

المصدر: دبي ـ البيان

ارتفعت أرباح شركات التأمين في الإمارات بنسبة 2% خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 1.02 مليار درهم.

وذكر تقرير عن شركة بدري للاستشارات الإدارية بعنوان «تحليل شركات التأمين المدرجة في النصف الأول 2019» أن أعلى ربح حققته شركة يونايتد فيديليتي للتأمين وكان بنسبة 125%، وهو ما نقلها من الخسارة إلى الربح في النصف الأول من العام الجاري. وكان أعلى تراجع في الأرباح لدى شركة «ايه دبليو ان أي سي»، بنسبة 80%.

وأشار التقرير إلى تحسن أداء قطاع التأمين الإماراتي خلال النصف الأول من العام الجاري من حيث الأرباح، وسجلت شركة واحدة خسائر من إجمالي 29 شركة تمثل قطاع التأمين في الإمارات.