مدينة خليفة الصناعية توقّع اتفاقية مع «اتحاد مُصنّعي البلاستيك في الهند»

المصدر: أبوظبي - البيان

وقعت مدينة خليفة الصناعية اتفاقية استراتيجية مع «اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند»، لتمكين الشركات الهندية المختصة بتصنيع اللدائن البلاستيكية من توسيع نطاق حضورها جغرافياً واقتصادياً عبر المدينة. وتسلط هذه الخطوة الضوء على أهمية مجمع اللدائن البلاستيكية في المدينة كمركز لتصنيع وتوزيع هذه المواد. وتأتي في إطار السعي إلى استقطاب فرص استثمارية جديدة إلى أبوظبي. وتؤكد الاتفاقية التي وقعت أخيرا في دلهي على المزايا الجذابة التي يتمتع بها مجمع اللدائن البلاستيكية بمدينة خليفة الصناعية، ومن أبرزها سهولة الوصول من خلاله إلى منتجي المواد الخام الإقليميين، واتصاله بشبكة خطوط النقل الرئيسية في المدينة، بما في ذلك ميناء خليفة التابع لموانئ أبوظبي، والذي يعد أحد الموانئ العميقة الأكثر تطوراً في العالم.

وقال الكابتن محمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: نتطلع إلى استقطاب الشركات الهندية إلى مدينة خليفة الصناعية ودعم خططها للنمو والتوسع عبر بيئة الأعمال المواتية التي نحرص على توفيرها لاستقطاب المستثمرين العالميين وترسيخ موقعنا كمنصة النمو المفضلة في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وقال سمير شاتورفيدي، الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية: الاتفاقية خطوة ممتازة لدعم نمو الشركات الهندية لصناعات البلاستيك واللدائن البلاستيكية عبر الاستفادة من مزايا مجمع اللدائن البلاستيكية بمدينة خليفة الصناعية.

وقال ميلا جايديف، رئيس اتحاد مصنعي البلاستيك في الهند: لدى الهند واحد من أقوى قطاعات تصنيع المواد واللدائن البلاستيكية في العالم، والإمارات إحدى أبرز 5 أسواق نورد إليها منتجاتنا. وتوقيع المذكرة مع مدينة خليفة الصناعية خطوة من شأنها أن تفتح أمام الطرفين فرصاً مهمة لدخول أسواق جديدة.