«إمباور»: 16 % زيادة المعاملات المنجزة عبر الخدمات الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، أن عدد معاملات الدفع الإلكتروني أظهرت نموا ملحوظا خلال الفترة من يناير إلى يوليو 2019 مقارنة بنفس الفترة في 2018. وكان هناك ارتفاع نسبته 16 % في عدد المعاملات باستخدام قنوات الدفع الإلكترونية، التي توفرها إمباور لأكثر من 100 ألف متعامل، من خلال نظام «إمباور» للدفع الإلكتروني، أو الخدمات الإلكترونية التي يتيحها شركاؤها من بنوك ومؤسسات مالية، في سداد فواتير خدمات تبريد المناطق.

أجرى المتعاملون حوالي 290 ألف معاملة دفع إلكترونية خلال الأشهر السبعة الأولى من 2019، مقارنة بـ250 ألفاً خلال المقابلة من 2018. واستخدم المتعاملون منصة إمباور الإلكترونية و m-Pay إضافة إلى منصات بنك الإمارات دبي الوطني ونور بنك وبنك أبوظبي التجاري والأنصاري للصرافة والإمارات للصرافة.

وتوفر «إمباور» عبر موقعها الإلكتروني، خدمات الاطلاع على الفواتير المستحقة، وتسديد فواتيرهم الشهرية إلكترونياً، والحصول على إيصال إلكتروني فور الدفع، وإجراء التسوية النهائية لفواتيرهم ودفع جميع المستحقات والحصول على شهادة براءة ذمة، بكل سهولة مع إبقاء المتعامل على إطلاع دائم على حالة الطلب حتى يحصل على الفاتورة النهائية وشهادة براءة ذمة.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لـ «إمباور»: نعمل من خلال زيادة قنوات الدفع الإلكترونية على المساهمة في تنفيذ «استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية»، التي تهدف إلى تحويل حكومة دبي إلى حكومة بلا أوراق بحلول ديسمبر 2021، عبر تبني النماذج الذكية والرقمية في كل معاملات حكومة دبي والتي أطلقها الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.