«المركزي»: 1.642 تريليون درهم السيولة الإجمالية بنهاية يوليو

المصدر: أبوظبي - عبد الحي محمد

خفضت البنوك العاملة شهادات إيداعها لدى المصرف المركزي إلى 146.5 مليار درهم بنهاية شهر يوليو الماضي مقابل 155.8 مليار درهم نهاية يونيو بانخفاض قدره 9.3 مليارات درهم وبنسبة 6%، كما تراجعت السيولة الإجمالية لشهر يوليو الماضي بنحو 2.9 مليار درهم لتصل إلى 1.642 تريليون درهم مقابل 1.645 تريليون درهم بنهاية يونيو الماضي.

جاء ذلك طبقاً لتقارير إحصائية أصدرها المصرف المركزي أمس. وشهدت السيولة الإجمالية وشهادات الإيداع خلال الشهور القليلة الماضية زيادة مطردة، مما أدى إلى محدودية الإقراض خاصة للقطاع الخاص وفقاً لخبراء اقتصاديين، حيث أكدوا أن مؤشر تراجع شهادات الإيداع والسيولة الإجمالية ليوليو مقارنة بأبريل ومايو ويونيو يكشف عن توجه إيجابي للبنوك والمصرف المركزي نحو ضخ المزيد من السيولة للسوق عبر إقراض أكبر للقطاعين الخاص والحكومي.

وكشفت إحصاءات المصرف المركزي عن أن إجمالي أصول المصرف المركزي بلغت بنهاية يوليو 420.8 مليار درهم مقابل 433.4 مليار درهم بنهاية يونيو. كما تراجعت أصول المصرف المركزي الأجنبية إلى 369.3 مليار درهم مقابل 377.2 مليار درهم بنهاية يونيو، وبلغت القاعدة النقدية للإمارات بنهاية يوليو 385.9 مليار درهم مقابل 397.1 مليار درهم.

وكشفت الإحصاءات عن ارتفاع النقد المصدر بنهاية يوليو إلى 91.8 مليار درهم مقابل 91.3 ملياراً بنهاية يونيو بزيادة قدرها 500 مليون درهم وبنمو شهري 0.5%، وبلغ النقد المتداول خارج البنوك 76.3 مليار درهم مقابل 77.3 مليار درهم بنهاية يونيو بتراجع مقداره مليار درهم.

كما تراجعت الودائع النقدية إلى 426.4 مليار درهم مقابل 430.6 مليار درهم بنهاية يونيو بتراجع مقداره 4.2 مليارات درهم، بينما ارتفعت الودائع شبه النقدية إلى 861.1 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 843.1 مليار درهم بنهاية يونيو بزيادة قدرها 18 مليار درهم، وسجلت الودائع الحكومية تراجعاً إلى 278.7 مليار درهم بنهاية يوليو مقابل 294.4 مليار درهم بنهاية يونيو بانخفاض قدره 12.7 مليار درهم.