اتفاق بين «الصكوك الوطنية» و«ستراتوم»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «الصكوك الوطنية» توقيع اتفاقية مع شركة «ستراتوم» إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الإشراف الإداري لجمعيات الملاك، تقوم الأخيرة بموجبها بإدارة المناطق المشتركة المتعلقة بالوحدات السكنية من قبل المُلاك في مشروعي كازا فلوريس وإيدن أبارتمنتس جرين كوميونيتي موتور سيتي. وقع الاتفاقية محمد العلي، الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية، وسعيد الفهيم، المدير التنفيذي لشركة ستراتوم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم «الصكوك الوطنية» للشركات الوطنية، خصوصاً أن «ستراتوم» تعدّ أول شركة مواطنة في قطاع إدارة المرافق، وقطاع الإشراف الإداري على جمعيات الملاك، واستطاعت أن تثبت نفسها بقوة في السوق الإماراتي، وصنفت ضمن قائمة أفضل 50 شركة عاملة في مجال قطاع إدارة المرافق في إمارة دبي، والتي تعدها مجلة إدارة المرافق في الشرق الأوسط.