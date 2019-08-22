«دناتا»: 58 % نمو حجوزات السفر من الإمارات إلى أيرلندا

المصدر: دبي - البيان

سجلت حركة السفر من دولة الإمارات إلى أيرلندا نمواً قوياً في النصف الأول من السنة الجارية.

وأظهرت إحصائيات «دناتا للسفريات» أن حجوزات السفر من دولة الإمارات إلى أيرلندا ارتفعت 58% كما ارتفعت حجوزات الليالي الفندقية 72% من أول يناير حتى 30 يونيو مقارنة بالفترة ذاتها من 2018.

وتشير بيانات «دناتا للسفريات» أيضاً إلى تضاعف حجوزات السفر والفنادق في أيرلندا خلال عطلة عيد الفطر مقارنة مع العام الماضي ويعزو منظمو برامج السفر ذلك إلى نمو عمليات البحث عبر الإنترنت عن برامج في أيرلندا 675% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية.

وتصدّرت دبلن قائمة الوجهات المفضلة للمسافرين من دولة الإمارات، حيث استأثرت العاصمة الأيرلندية بـ95% من الحجوزات الفندقية التي أجرتها «دناتا للسفريات» وتلتها مدينة كورك ويفضل المسافرون من المنطقة الإقامة في فنادق فاخرة، حيث استأثرت فنادق النجوم الخمس بـ47% من الحجوزات، تلتها فنادق الأربع نجوم ثم فنادق النجوم الثلاث.

خيارات الإقامة

وقال نائب رئيس قسم مبيعات التجزئة والتجارة الإلكترونية في «دناتا للسفريات» في الإمارات، أنطونيو فيلينو: «توفر برامج دناتا للسفريات إلى أيرلندا فرصاً فريدةً للزوار من دولة الإمارات تشمل خيار الإقامة في قلعة كبيرة أو كوخ صغير في وسط قرية جميلة.

كما تتاح لهم فرصة استكشاف المعالم الطبيعية ذات المناظر الخلابة واتباع خطى ممثليهم المفضلين في»لعبة العروش«. لقد عرضنا في وقت سابق من هذا العام مجسماً صغيراً لأيرلندا في متجر دناتا للسفريات بدبي مول.

ولقي هذا المجسم، الذي اشتمل على قلعة وقبة رياح مليئة بالهدايا، إعجاباً وإقبالاً كبيرين من زوار متجرنا». وترتبط دولة الإمارات وأيرلندا بعلاقات وثيقة تجلّت في إعفاء مواطني الدولة من تأشيرة السفر إلى أيرلندا، ما ساهم في هذا الارتفاع الكبير بأعداد المسافرين. كما تعزز مشاركة معالم دولة الإمارات باليوم الوطني الأيرلندي، كبرج خليفة الذي يضاء باللون الأخضر وقبة الرياح الفريدة على شكل قلب في متجر دناتا للسفريات بدبي مول، الوعي بأيرلندا كوجهة مثالية للعطلات.

تجارب مميزة

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة السياحة الأيرلندية نيال جيبونز: «توفر أيرلندا عدداً كبيراً من التجارب المتميزة للقادمين من دولة الإمارات سواءً الذين يبحثون عن المغامرات أو الاستمتاع بمناظر طبيعية خلابة أو اختبار تجارب فريدة من نوعها. وقد ساهم ذلك في الارتفاع المتواصل لأعداد الزوار.

ونأمل من خلال الترويج لأيرلندا في دولة الإمارات، أن نستقبل مزيداً من السياح لاستكشاف بلادنا وثقافتها الغنية وسكانها الودودين ومعالمها الشهيرة المتنوعة». وتنتشر أبرز مناطق الجذب السياحي في جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية في العاصمة دبلن ومدن كورك وغالواي وبلفاست وديري.