«أبوظبي الإسلامي» يموّل صفقة استحواذ على مبنى في إدنبرة بـ 120 مليون درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

قدَّم مصرف أبوظبي الإسلامي، من خلال فرعه في المملكة المتحدة، تمويلاً بقيمة 120 مليون درهم لصالح بنك لندن والشرق الأوسط للاستحواذ على مبنىً مكتبي في إدنبرة مؤجر حتى عام 2035 لشركة الطاقة البريطانية «سينتريكا» التي تتخذه مقراً رئيسياً لمكاتبها في اسكتلندا. ويوفر المبنى الحائز جوائز والواقع ضمن مشروع إعادة إحياء منطقة الواجهة البحرية في إدنبرة، 94,214 قدماً مربعة من المساحات المكتبية الفاخرة.

وقال بول مايسفيلد، رئيس وحدة التمويل العقاري في مصرف أبوظبي الإسلامي (فرع المملكة المتحدة): «تعكس صفقتنا الجديدة تنامي الطلب على العقارات البريطانية بين قاعدة عملائنا. فعلى مدى الثمانية عشر شهراً الماضية، استأثرت أسواق العقارات الرئيسية في المملكة المتحدة، بنسبة 70% من صفقات الاستثمار العقاري التي موّلناها».