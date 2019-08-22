دبي رائدة تكنولوجيا البلوك تشين

المصدر: دبي - وائل الخطيب

ذكرت مجلة «ميد» أن دبي واحدة من المدن الرائدة في تكنولوجيا البلوك تشين، حيث تدعم الحكومة تطبيق هذه التقنية من خلال مبادرات استراتيجية، وقد أظهرت قطاعات مثل التجارة والتمويل، وكذلك سلاسل التوريد، استجابة لهذه المبادرات.

وبحسب التقرير الذي أصدرته المجلة بالتعاون مع بنك المشرق تحت عنوان «تقنية بلوك تشين توفر فرصاً لقطاع البناء»، فإن دبي طبقت عدة ممارسات لتعزيز تقنية بلوك تشين في عملياتها الحكومية، حيث اعتمدت دائرة الأراضي والأملاك في دبي تكنولوجيا بلوك تشين في المعاملات العقارية اليومية، كما أطلقت استراتيجية بلوك تشين في عام 2016 بهدف أن تصبح أول مدينة تعمل بطاقة بلوك تشين في 2020.

وأطلقت دولة الإمارات أخيراً أولى منصات بلوك تشين معتمدة كجزء من مبادرة حكومة بلا أوراق بحلول 2021، وأعلنت عزمها طرح تعريف معياري محدد لتقنية بلوك تشين والذكاء الاصطناعي على المستوى الاتحادي.

وفي أكتوبر 2018، أطلقت حكومة دبي منصة بلوك تشين دبي، ويتوافق النظام الأساسي مع معايير لوائح أمن المعلومات الصادرة عن حكومة دبي، وهي قادرة على تنفيذ أكثر من 6.2 مليارات معاملة على شبكة الإنترنت في اليوم.