دبي قائدة الطباعة ثلاثية الأبعاد

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد موقع «راكنتور» البريطاني، أن دبي تعد قائدة في استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في إطار تحفيز مبيعات العقارات وتحقيق وفورات كبيرة، مشيرة إلى أن الإمارة تطمح إلى تشييد ربع المباني الجديدة عبر الطباعة ثلاثية الأبعاد بحلول 2030.

وأشار الموقع إلى أن دبي عاقدة العزم على تحقيق طموحها لتكون رائدة الإنشاءات ذات التقنية العالية، وهي تحتضن أول مكتب مطبوع ثلاثي الأبعاد في العالم، ومختبر لبحوث الطائرات بدون طيار.وتقوم شركة إعمار بطرح أول مسكن باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد من نوعه في دبي.

وفقًا لـ«سمارت تيك بابليشنغ»، أحد خبراء السوق، ستبلغ قيمة صناعة الإنشاءات ثلاثية الأبعاد 40 مليار دولار في العالم بحلول عام 2027.