7.6 مليارات درهم قيمة عقود المشاريع بالإمارات في يوليو

المصدر: دبي ـ أشرف رفيق

بلغ حجم العقود التي منحتها الإمارات للمشاريع في شهر يوليو الماضي 7.6 مليارات درهم (2.078 مليار دولار)، وفق ما ذكره تقرير نشرته مجلة ميد.

وأضاف التقرير أن أكبر العقود الممنوحة كان في قطاع البناء بقيمة 435 مليون دولار لمشروع الفلاح، و425 مليون دولار لمشروع مشترك بين شركة غنتوت جلف للمقاولات وشركة نايل وبن هارمل هيدرواكسبورت لأعمال البنية التحتية في جزة السعديات.

وتوقعت المجلة أن تكون قيمة عقود مشاريع النفط والغاز 21.2 مليار دولار في عام 2020، وستكون في مراحل متقدمة ما قبل التنفيذ، قبل منحها فعلياً.