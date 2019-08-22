«أفيردا» تفاوض بنوكاً بشأن طرح أولي

المصدر: دبي ـ رويترز

قالت مصادر مطلعة إن أفيردا انترناشونال لإدارة النفايات ومقرها دبي، تجري مباحثات أولية مع بنوك بشأن طرح عام أولي محتمل قد يصل بقيمة الشركة إلى 700 مليون دولار.

وذكر مصدران أن شركة الاستثمار المباشر الخليجية جروث جيت كابيتال، مساهم الأقلية في أفيردا، تجري أيضاً محادثات مع بنوك بشأن تخارج محتمل بعد استثمارها في الشركة منذ ما يزيد قليلاً على عشر سنوات.

واشترت جروث جيت كابيتال في 2008 حصة نسبتها 33.3% في أفيردا التي تعمل بالأساس في النظافة وجمع وإعادة تدوير النفايات. وأضافت المصادر أن المناقشات مع مستشارين بشأن بيع عام للأسهم في مرحلة مبكرة ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية بعد.