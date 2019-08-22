«إلينغتون» تروج مشاريع دبي في لندن

المصدر: دبي- البيان

تستعد «إلينغتون»، شركة التطوير العقاري في دبي لتنظيم حدث خاص للمستثمرين في فندق «ماي فير» في العاصمة البريطانية لندن يومي 30 و31 أغسطس للتعريف بالعروض والفرص الاستثمارية المتاحة في مشاريع الشركة في دبي، مثل «بلغرافيا سكوير» و«ويلتون بارك ريزيدنسز» و«بلغرافيا هايتس 2».

كما سيقدم استشاريو الشركة نصائح ومعلومات قيّمة حول مزايا الاستثمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إعفاء الاستثمارات العقارية من الضرائب، والعوائد الأعلى على الاستثمار ويمثل المستثمرون العالميون شريحة كبيرة من عملاء «إلينغتون»، بفضل مشاريع الشركة التي تركز على أعلى معايير التميز العالمية في التصميم وجودة البناء، والتزامها بتسليم الوحدات إلى المالكين في المواعيد المحددة.

كما تمتاز مشاريع الشركة بمواقعها الحيوية في المدينة، على مسافات قريبة من أبرز الوجهات السياحية والتجارية والترفيهية ومراكز الأعمال.

وبما يضمن المزيد من التسهيلات للمستثمرين من المملكة المتحدة، تقدم «إلينغتون» خطط سداد مرنة، وتحقق مشاريعها باستمرار عوائد قوية تتراوح بين 7 - 10 % سنوياً، مقارنة بالسوق العقارية في المملكة المتحدة التي تسجل عوائد بقيمة 2 % فقط.

وسيقدم ممثلو شركة «إلينغتون» للمستثمرين معلومات شاملة عن سوق العقارات السكنية في دبي، والمبادرات الحكومية الداعمة لنمو القطاع، بما في ذلك منح التأشيرات طويلة الأمد للمستثمرين العقاريين.

وسيقدم المعرض فرصة التعرف على القيمة الكبيرة التي يمكن تحقيقها من خلال الاستثمار في عقارات «إلينغتون»، ولا سيما في ضوء الاستعدادات المستمرة لانطلاق «إكسبو 2020 دبي» في أكتوبر من العام المقبل، وهو الحدث العالمي الكبير الذي سيساهم بدور بارز في دعم النمو الاقتصادي في الإمارة.