«صن سيت» للضيافة تتوسّع عبر مشاريع جديدة في دبي ولندن

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت مجموعة «صن سيت» للضيافة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً لها، افتتاح أول فرع لاونج في دبي في منطقة ند الشبا خلال أكتوبر المقبل، في إضافة مهمة لمشهد الضيافة في دبي، وتشمل الخطط التوسعية العالمية للمجموعة أيضاً افتتاح علامة «سويت تشيك» في لندن خلال الربع الرابع من العام الجاري، وذلك كخطوة إضافية نحو تحقيق هدفها المتمثل في تشغيل 24 وجهةً ترفيهيةً ومطعماً بحلول نهاية العام الجاري.

وكانت مجموعة «صن سيت» للضيافة تأسست في 2011، وهي تشتهر بتقديم العلامات العالمية والأفكار المبتكرة إلى الشرق الأوسط وأوروبا، كعلامة «بلاك تاب كرافت برغرز أند شيكس» الشهيرة في أمريكا، ويتبع المجموعة اليوم 13 مطعماً ومنتجعان، ومجموعة مقاهٍ في دبي وأبوظبي والكويت والبحرين وجنيف، وتصل محفظتها من المطاعم والوجهات الترفيهية حالياً إلى 16 مطعماً ووجهةً. وكانت المجموعة قد سجلت أداءً مالياً قوياً في الربع الثاني 2019 محقّقةً نمواً كبيراً مقارنةً بالفترة عينها من 2018.

وقال نزيه حافظ، رئيس العمليات في مجموعة «صن سيت» للضيافة: "تزخر دبي بالعديد من الوجهات التي تشكل كنوزاً لم تكتشف بعد، ويتيح لاونج للضيوف مشاهدة معالم مدينة دبي من زاوية جديدة في منطقة ند الشبا، وذلك من خلال إطلالته المميزة على المساحات الخضراء وعلى مدينة دبي وبرج خليفة على مد النظر.

وأضاف: يسعدنا أيضاً الكشف عن حصولنا على ترخيص لتشغيل علامة سويت تشيك في الشرق الأوسط وأوروبا، وسنفتتح أول فرع للعلامة في لندن خلال الربع الأخير من هذا العام، وهناك خطط لتشغيل العلامة في الإمارات في المستقبل القريب. وتستطلع المجموعة حالياً موقعاً جديداً في دبي لافتتاح فرع ثان للاونج، بينما تجري مناقشات أيضاً لتسجيل العلامة في السعودية والبحرين.