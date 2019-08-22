«غراند ميلينيوم الوحدة» يحصل على شهادة المفتاح الأخضر

المصدر: أبوظبي - البيان

حصل غراند ميلينيوم الوحدة، فندق الخمس نجوم الواقع في قلب أبوظبي، على شهادة المفتاح الأخضر التي تعتبر معياراً رائداً في مجال المسؤولية البيئية والتشغيل المستدام في قطاع السياحة.

وجاء حصول الفندق على الشهادة تقديراً لممارساته المستدامة والصديقة للبيئة لتقليل الاستخدام العام للموارد وجهود الفندق المستمرة لتعزيز الوعي البيئي وتشجيع الضيوف والموظفين والموردين على اتباع سلوكيات صديقة للبيئة، وذلك بعد تدقيق أجراه مجلس الإمارات للأبنية الخضراء الذي يمنح الشهادة. وقال عناد طنوس، مدير عام فندق غراند ميلينيوم الوحدة: فوزنا بهذه الشهادة يأتي تقديراً لإنجازات الفندق والجهود المستمرة التي يبذلها لاعتماد طرق مستدامة وصديقة للبيئة. ونتطلع إلى مواصلة جهودنا لاتباع ممارسات مستدامة في جميع عملياتنا.