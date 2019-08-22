تعاون بين «نور بنك» و«يونيون باي»

المصدر: دبي - البيان

وقع «نور بنك» اتفاقية شراكة مع «يونيون باي إنترناشيونال»، المزود العالمي لخدمات الدفع، ليطلق البنك بموجبها خدمته الأولى والوحيدة للدفع عبر الهاتف المحمول بنظام EMVCo الذي يعتمد على تقنية كيو آر QR مما ستتيح للمستهلكين في الإمارات تسديد المدفوعات بشكل فوري وآمن أثناء التنقل.

حضر حفل الإطلاق هان وانغ، المدير العام للشرق الأوسط في يونيون باي إنترناشيونال، وجون ايوسيفيديس، الرئيس التنفيذي لنور بنك، بحضور كبار مسؤولي الإدارة العليا في البنك، بمن في ذلك كاظم علي، رئيس قسم الخدمات المصرفية للشركات، وإحسان أحمد، رئيس خدمات المعاملات العالمية، وأمين هاشمي، رئيس إدارة النقد، وعمران زيدي، مدير أول ــ شؤون التجار. كما حضر الحفل عدد من مسؤولي يونيون باي، بمن في ذلك آصف دوراني، المدير الإقليمي في الإمارات وسلطنة عمان واليمن، ودونابل كانتيلا، مدير التسويق والترويج التجاري، ياسر العقيلي، مدير حسابات الأعمال في الإمارات.

ويمكن إتمام عمليات الدفع عبر «يونيون باي» على مستوى الإمارات بمعدّل قبول لبطاقة «يونيون باي» يصل إلى 100% في نقاط البيع وأجهزة الصراف الآلي ومعدّل يتجاوز 60% لقبول بطاقة «كويك باس» (حلّ الدفع باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى).

مزايا

أصبح بإمكان عملاء وتجار نور بنك في جميع أنحاء الدولة الاستفادة من تقنية QR من «يونيون باي» في جميع مدفوعاتهم، كما يمكن للمشاركين من متاجر التجزئة والمطاعم ومزودي الخدمات السياحية الاستفادة من هذه الخدمة الدولية. و«نور بنك» هو أكبر مصدر لبطاقات «يونيون باي» في الإمارات.