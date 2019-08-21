«طيران الإمارات» الأكثر تفضيلاً للعائلات في العالم

المصدر: دبي- أشرف رفيق

تصدرت «طيران الإمارات» شركات الطيران العالمية الأكثر تفضيلاً للعائلات، لتحتل المرتبة الأولى في قائمة صحيفة «يو أس أيه توداي» الأمريكية التي تضم 20 شركة عالمية، وجاءت شركة الاتحاد للطيران في الترتيب الثامن عالمياً من حيث تفضيل العائلات لها، متقدمة من المركز السابع في العام الماضي.

وذكرت الصحيفة الأمريكية، أن العائلات تفضل شركة طيران الإمارات لأنها تتيح لها حرية اختيار المقاعد، كما تقدم وجبات غذائية مناسبة وترضي جميع الأذواق، مضيفة أن نظام الترفيه على متن طائرات الشركة من أفضل الأنظمة عالمياً، بالإضافة إلى سهولة إجراءات ما قبل الصعود إلى متن الطائرة، كما توزع طيران الإمارات هدايا مجانية عبارة عن لعب للأطفال، وأسرة وعربات للأطفال الرضع، تسعدهم من ناحية وتوفر لهم الراحة، طوال فترة الرحلة.

وقالت الصحيفة، إن شركة الاتحاد للطيران توفر وجبات خاصة للأطفال، وتيسر عملية صعود العائلات إلى متن طائراتها، وتوفر أسرة وعربات للأطفال بلا مقابل، فضلاً عن انضباط مواعيدها.

ومن ناحية أخرى، قالت صحيفة «هاف بوست الأمريكية»: إن مطار دبي الدولي يعد من أجمل مطارات العالم من حيث التصميم، وتوفر وسائل الراحة، التي تشمل حدائق ومرافق مجانية لتوجيه الرسائل، مشيرة إلى أنه يعد من أكثر مطارات العالم ازدحاماً.