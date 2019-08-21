تحدث بـ 16 لغة عبر برنامج محادثات واحد

المصدر: حصة بن غويفة - دبي

أطلقت مجموعة وايزر في مؤتمر صحفي عقد في دبي صباح اليوم تطبيق المراسلة " YZER " والذي يتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو عالية الجودة، كما يتميز التطبيق بخدمة الترجمة الذاتية للمحادثات.

يمكن للمترجم الذاتي في التطبيق ترجمة رسائل المستخدم على الفور إلى 16 لغة منها (العربية والفرنسية والصينية) ومن المخطط زيادة اللغات المترجمة إلى ما مجموعه 25 لغة حتى موعد إكسبو 2020 دبي.

ويشعر المستخدمون بفضل خدمة الترجمة الذاتية أنهم يتراسلون بنفس اللغة ما يخلق تجربةً مريحة للمستخدم ويمكنه من التواصل مع مستخدمين آخرين من مختلف البلدان والخلفيات دون الحاجة إلى نسخ الرسائل إلى تطبيقات ومواقع الترجمة ودون الحاجة أيضاً إلى وسيط لترجمة الرسائل.

ويضمن البرنامج الخصوصية والحفاظ على بيانات المستخدمين وعدم مشاركتها مع أي جهات خارجية، حيث تعد خاصية الأمان من المزايا الرئيسية التي تميز تطبيق وايزر.

والجدير بالذكر أن رائد الأعمال بالفيندر سينغ ساهني المعروف بـ (أبو صباح) مالك ومؤسس مجموعة شركات (آر إس جي) قد استحوذ على مجموعة وايزر.

وبهذا الشأن قال ألبيك إساييف، مؤسس مجموعة وايزر ورئيس مجلس إدارتها "نحن واثقون من أننا طورنا منتجاً واعداً ومتقدماً تقنياً، وسعداء بتقديم هذا المنتج إلى سوق الإمارات ".

وأضاف إساييف أن اهتمام أحد أكبر رواد الأعمال في دبي بالمنتج يدل على الإمكانات العالية للتطبيق ويبشر بمستقبل ناجح ليس فقط في المنطقة بل على المستوى العالمي أيضا.

ومن جهته قال الشريك والمدير التنفيذي المشارك للمجموعة، بالفيندر سينغ ساهني (أبو صباح) أن (هذا الاستثمار ليس مجرد استثمار في تطبيق إنه استثمار نحو مستقبل التكنولوجيا في الإمارات، وأرى أن هذه الفرصة ستكون محركاً رئيسياً في تقريب الأشخاص والشركات ومن المتوقع أن يصبح تطبيق وايزر من وسائل الاتصال الأكثر شعبية في العالم".