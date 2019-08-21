«المركزي» يحذّر من عمليات احتيال جهات خارجية باسم المصرف وموظفيه

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

حذر المصرف المركزي من قيام جهات خارجية غير مصرح لها باستخدام اسم المصرف أو موظفيه في عمليات احتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.

وأصدر المصرف أمس على صفحته على شبكة الإنترنت بيان «المرشد إلى عمليات الاحتيال» والذي أشار فيه إلى قيام جهات خارجية غير مصرح لها من حين إلى آخر باستخدام اسم المصرف أو أسماء موظفيه أو إدارته أو شعاره أو عنوانه لتنفيذ عمليات احتيال. وحث المصرف على توخي الحذر والتحقق من صحة ومصدر الرسائل والوثائق التي تصل إليهم والتأكد من حقيقة صدورها عن المصرف.

وشدد المصرف المركزي أنه لا يقدم خدمات التجزئة المصرفية ولا يجري معاملات أو يحتفظ بأموال لصالح أفراد، مشيراً إلى أنه في حال تم إبلاغ العملاء عن طريق البريد العادي أو البريد الإلكتروني أو خدمات التواصل الاجتماعي أو الهاتف بوجود أموال مودعة بأسمائهم لدى المصرف أو عند استلامهم وثائق متعلقة بفرص استثمارية تدعي بأنها صادرة عن المصرف فهي محاولة احتيال.

وأوضح المصرف أن بعض عمليات الاحتيال تستهدف سرقة معلومات العملاء الشخصية حيث تستخدم رسائل البريد الإلكتروني أو رسائل الفاكس أو صفحات تشبه موقع المصرف المركزي على الإنترنت للحصول على معلومات العملاء بطريقة غير مشروعة.

كما قد تستخدم هذه الوسائل لعرض قروض أو فرص استثمارية أو اشتراكات في معاملات مالية وهمية أو طلب دفعات مقدمة أو تحويلات مالية مفترضة عن طريق المصرف المركزي.

ولفت المصرف إلى ضرورة التحقق من صحة المراسلات والتأكد من قانونيتها وعدم تحويل أموال إلى أفراد أو مؤسسات في أي حال من الأحوال.

وشدد المصرف أنه لن يرسل أبداً رسائل إلكترونية من عناوين بريد إلكترونية تابعة لياهو أو هوت ميل أو جيميل أو فيس بوك أو تويتر أو لايف أو غيرها من وسائل التواصل الاجتماعي، وقال المصرف جميع رسائل البريد الإلكتروني للمصرف تصدر من العنوان Cbuae@ gov.ae ولا يقوم المصرف باستخدام أي صيغ أخرى.

وطالب المصرف العملاء بضرورة إخباره بالاحتيال وإبلاغ السلطات المعنية بذلك بشكل فوري، ويمكن الإبلاغ عن أي حوادث أو محاولات احتيال أو تقديم اقتراحات أو طرح أسئلة تتعلق بهذه المسائل بشكل سري عبر البريد الإلكتروني

information.security@cbuae.gove.ae. كما طالب المصرف العملاء بمخاطبته بشكل خطي عبر رسالة موجهة إلى مدير أمن المعلومات في مصرف الإمارات المركزي على صندوق بريد (854) أبوظبي.