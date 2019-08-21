هندية تفوز بمليون دولار في سحوبات السوق الحرة بدبي

المصدر: دبي- البيان

فازت مقيمة من الجنسية الهندية في دبي بمليون دولار في السحب الأخير لمليونير دبي بسوق دبي الحرة والذي أقيم أمس في مبنى كونكورس ب - المبنى 3 بمطار دبي الدولي.

وأصبحت بيجال والتي تبلغ من العمر 34 عاماً مليونيرة في السلسلة 308 بعد سحب رقم تذكرتها رقم 4111. وقام زوج بيجال أو هو مقيم في دبي منذ 7 سنوات ومشارك منتظم في سحب ميلينيوم مليونير، بشراء التذكرة أثناء سفره إلى الهند في 25 يوليو. ومن بين أرقام التذاكر المقدمة لهم للاختيار، اختاروا التذكرة 4111، والتي تحمل نفس رقم شقتهم. وبذلك تكون بيجال رقم 148 من الجنسية الهندية التي تفوز بمليونير دبي الحرة منذ إنشائها في 1999.

كما تم الإعلان عن 4 فائزين آخرين في عرض السوق الحرة لأفضل مفاجأة في دبي. وفاز جاهانزيب عارف، باكستاني، بسيارة نيسان جي تي آر بريميوم في السلسلة 1727 برقم التذكرة 0149 الذي اشتراه عبر الإنترنت، وهو لا يرد على هاتفه في الوقت الحالي لكن بالتأكيد سيسعد كثيراً عندما يسمع بفوزه.

فائزة برتغالية

وفازت آني إسبي دياس، وهي برتغالية ومقرها في المملكة المتحدة بجائزة سيارة بورشه كايين إس (بسكاي بلو ميتاليك) في السلسلة 1728 برقم التذكرة 0631. واشترت الفائزة التذكرة في طريق عودتها إلى المملكة المتحدة بعد الاحتفال بعيد ميلادها الأربعين والذكرى الثانية عشرة لزواجها في دبي مع زوجها.

وقالت آني إسبي دياس: عروض سوق دبي الحرة فكرة جميلة وأحبها حقًا! أعيش في المملكة المتحدة منذ ثماني سنوات ، لكنني أحب دبي ولهذا السبب أظل أعود كلما أتيحت لي الفرصة للزيارة. ولم تفتني أبدًا أي فرصة لشراء تذاكر السحوبات.

وفاز شاهين شيخ، وهو هندي يبلغ من العمر 28 عاماً ومقره في دبي، بدراجة نارية موتو جوزي كاليفورنيا تورينغ سوداء في السلسلة 375 برقم التذكرة 0141. واشترى شيخ وأربعة من زملائه 50 تذكرة عبر الإنترنت وقسموا التكلفة بينهم. ويقيم شيخ في دبي منذ 10 سنوات ويعمل لدى شركة بيع بالتجزئة منذ 2011. كذلك فاز غلام أميري، بحريني بدراجة نارية إبريل تونو 1100 سوداء في السلسلة 376 برقم التذكرة 0883. ويحاول مسؤولو السوق الاتصال به لإبلاغه بالخبر السعيد.