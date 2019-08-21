شهادات اعتماد لـ5 شركات تكنولوجيا مالية ناشئة

المصدر: دبي - البيان

منح بنك الإمارات دبي الوطني، وبرنامج «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»، مسرّع التكنولوجيا المالية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، شهادات اعتماد لعدد من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي نجحت في استخدام منصته المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات أيه بي آي ساندبوكس لإنشاء واستعراض الحلول المالية المبتكرة. تأتي الخطوة للمرة الأولى على مستوى المنطقة،

وتضمنت قائمة شركات التكنولوجيا المالية الناشئة التي استعرضت بنجاح كيفية تكامل أعمالها مع منصة بنك الإمارات دبي الوطني المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox، وتخرجت من المبادرة بحصولها على شهادة التعاون كل من:

«موني موف»، حل رقمي لتمويل التجارة/ سلسلة التوريد.

«نوربلوك»، حل مشترك للتعرف على العميل باستخدام سجلات الحسابات الموزعة (بلوك تشين).

«قيم تشينجر»، لوحة مفاتيح للعمليات المصرفية تتيح إجراء المعاملات أثناء الدردشة.

«ليب للتكنولوجيا المالية»، حل رقمي لتسجيل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

«بانك بودي»، روبوت دردشة للقطاع المالي.

تحول رقمي

وتعتبر المنصة التي أطلقها «مختبر بنك الإمارات دبي الوطني المستقبلي» في عام 2018 الأولى من نوعها في المنطقة، وخطوة بالغة الأهمية في برنامج التحول الرقمي الذي رصد له البنك مبلغاً قدره مليار درهم.

وتضم المنصة المتاحة للمطورين وشركات التكنولوجيا المالية أكثر من 200 واجهة لبرمجة التطبيقات و500 نقطة استخدام نهائية تشمل قطاعات التجزئة والمؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتيح للمطورين الوصول إلى أكثر من 5 ملايين عملية محاكاة لمعاملات العملاء وفقاً لنموذج «شبكة بنية القطاع المصرفي».

قال عبد الله قاسم، الرئيس التنفيذي لإدارة العمليات في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: نحن على ثقة بأن هذه المبادرة ستمهد الطريق لعدد من علاقات التعاون الجديدة في المستقبل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بالمنطقة، وبالتالي مواجهة التحديات المختلفة، وتوفير تجربة أكثر ذكاءً وأمناً للعملاء.

وتقدّم منصة بنك الإمارات دبي الوطني المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox لشركات التكنولوجيا المالية والمطورين، الأدوات المناسبة لتحويل أفكارهم إلى نماذج أولية عاملة تتكامل مع البنية التقنية لمنصة البنك المعزولة للاختبارات، بهدف حفز وتيرة تطور المنتجات والخدمات المصرفية المبتكرة وطرحها في الأسواق، تزامناً مع تقدير شركات التكنولوجيا المالية عالمياً.

شراكة

وقالت رجاء المزروعي نائب الرئيس التنفيذي في «فينتك هايف في مركز دبي المالي العالمي»: سعدنا برؤية التقدم الذي أحرزته شركات التكنولوجيا المالية التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها عبر هذه العملية، ويسلط ذلك الضوء على دور المركز في استشراف مستقبل القطاع المالي. ولا شك أن المنصة المعزولة لاختبارات واجهة برمجة التطبيقات API Sandbox عززت شراكتنا المستمرة مع بنك الإمارات دبي الوطني، ونتطلع قدماً في أعقاب نجاحها إلى حصد ثمار مزيد من علاقات التعاون المشابهة.