«بلووم العقارية» تبدأ تسليم وحدات «بارك فيو» السكنية بجزيرة السعديات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بلووم العقارية أمس، بدء تسليم الوحدات السكنية للملاك في مشروع «بارك فيو» في جزيرة السعديات. ويضم المبنى 234 وحدة سكنية تتراوح بين استوديوهات إلى 3 غرف نوم.

وقال جيريمي ليستر، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة بلووم القابضة: بدء تسليم الوحدات السكنية في مشروع «بارك فيو» يعد إنجازاً هاماً لنا في عام 2019. وهو يؤكد التزامنا في تطوير مجمعات سكنية متكاملة تتوافق مع متطلبات المستثمرين والمقيمين. ونتطلع إلى الترحيب بكل المالكين والمستأجرين الجدد في منازلهم.

ويقع مشروع «بارك فيو» بالقرب من جامعة نيويورك في أبوظبي وأبرز الوجهات السياحية الرئيسية والفنادق وملاعب الغولف والشواطئ، بالإضافة إلى متحف اللوفر أبوظبي، والمنطقة الثقافية والعديد من الوجهات الترفيهية المميزة في جزيرة ياس.