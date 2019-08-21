انخفاض الرقم القياسي لتكاليف البناء بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

سجل الرقم القياسي العام لتكاليف البناء في دبي انخفاضاً بنسبة 0.36% خلال الربع الأول من عام 2019 مقارنة بالربع الرابع من عام 2018، وتراجعت أسعار تكاليف البناء بنسبة 0.29% للمباني السكنية، كما سجلت تكاليف البناء انخفاضاً بنسبة 0.69% للمباني غير السكنية، وذلك طبقاً للتقرير الذي أصدره مركز دبي للإحصاء أمس.

وعند مقارنة الأرقام القياسية لتكاليف البناء خلال الربع الأول 2019 مع الربع الأول 2018، نلاحظ ارتفاع تكاليف البناء بنسبة 1.51%، حيث ارتفعت تكاليف البناء للمباني السكنية بنسبة 1.53 %، وللمباني غير السكنية بنسبة 1.34%.

وانخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 0.01% والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.04%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.88%، ويعود انخفاضها إلى نزول أسعار تكلفة استئجار المعدات بنسبة 1.77%.

مبانٍ سكنية

انخفضت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 0.03%، والتي جاء انخفاضها نتيجة للانخفاض في أسعار مجموعة الصناعة التحويلية بنسبة 0.07%، كما انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 0.70%، ويعود انخفاضها إلى تراجع أسعار تكلفة استئجار المعدات بنسبة 1.77%.

مبانٍ غير سكنية

وارتفعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 0.08%، والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 0.67% وأسعار مواد الصناعة التحويلية بنسبة 0.05%، بينما انخفضت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 1.57%، ويعود انخفاضها إلى انخفاض أسعار تكلفة استئجار المعدات بنسبة 1.77%.

مقارنة على أساس سنوي

وفي المقارنة على أساس سنوي، ارتفعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني بنسبة 1.51%، والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.07%. كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.19%، والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة أجور العمالة بنسبة 4.38%.

مبانٍ سكنية

وارتفعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني السكنية بنسبة 1.53%، والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.07%.

كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 3.38%، والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة أجور العمالة بنسبة 4.38%.

مبانٍ غير سكنية

وارتفعت أسعار الخامات والمواد المستخدمة في بناء المباني غير السكنية بنسبة 1.34%، والتي جاء ارتفاعها نتيجة للارتفاع في أسعار مجموعة مواد التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 9.05%، كذلك ارتفعت أسعار مجموعة الأجور والمعدات والعمالة والتكاليف الأخرى بنسبة 2.46%، والتي جاء ارتفاعها نتيجة لزيادة أسعار مجموعة أجور العمالة بنسبة 4.38%.