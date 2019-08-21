تدشين جهاز فحص الحاويات الجديد في ميناء صقر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

دشن الدكتور محمـد المحرزي، مدير عام دائرة جمارك رأس الخيمة أمس جهاز فحص الحاويات الجديد في جمرك ميناء صقر، وذلك بحضور عدد من مديري الإدارات والأقسام والمراكز الجمركية وممثلين عن شركاء الدائرة الاستراتيجيين والشركة المُصنعة والموردة للجهاز.

وقام المحرزي يُرافقه أكرم كوي المدير العام لشركة نيوكتك الشرق الأوسط وممثلو الشركاء الاستراتيجيين بتفقد منشأة الجهاز ونظام الفحص الجديد أثناء العمل، إلى جانب آخــر الترقيات والتحسينات التي تم إدخالها على أنظمة الفحص بالدائرة من خلال استخدام أحدث أجهزة التفتيش المُتقدمة فنياً لمساعدة المُفتشين على تأدية مهامهم.

وأكد الدكتور المحرزي أنّه بفضل رعاية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محـمد بن سعود القاسمي وليّ عهد رأس الخيمة، ومتابعة الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك، فإنَّ الدائرة تواصل البحث والتحديث في أجهزتها الجمركية المُستخدمة في التفتيش الجمركي وتوريدها إلى المراكز الجمركية التابعة لها نظراً لما يقتضيه من أمن وسلامة إمارة رأس الخيمة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إلى أنَّ ترقية أجهزة التفتيش الجمركي في ميناء صقر يأتي في إطار تمكين الدائرة من القيام بعمليات التفتيش الجمركي وفق أعلى المستويات بما يحقق سلامة وأمن حدود الدولة ويُقدم تسهيلات للتجارة من خلال استخدام طرق التفتيش التي لا تعيق حركة البضائع محققة الدائرة بذلك سعادة مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة على اختلاف فئاته.

وأشاد المحرزي بجهاز الفحص الجديد الذي يُمثل الجيل الجديد من أجهزة الفحص عالية الطاقة المستخدمة في تفتيش الحاويات والشاحنات وسيارات الركاب بفضل ما توفره من طرق فحص فعالة وصورة عالية الجودة.

وأوضح أن الجهاز الجديد يُناسب تفتيش أغلب أنواع وسائط النقل والمركبات كالحاويات والشاحنات الكبيـرة، وجميع أنواع سيارات الركاب والحافلات الصغيرة والسيارات العائلية متعددة الاستخدامات لدى عبورها الحدود أو وصولها إلى الموانئ البحرية والجوية. وأكد أن الصور التي يوفرها جهاز الفحص الجديد عالية الجودة.