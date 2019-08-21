500 ألف مسافر متوقع عبر«طيران الإمارات» في 10 أيام

المصدر: دبي - البيان

تتأهب طيران الإمارات لاستقبال أعداد قياسية من المسافرين العائدين إلى دبي بعد انتهاء موسم الإجازات الصيفية وعطلة عيد الأضحى المبارك، وحسب سجل الحجوزات فإن الأعداد المتوقعة للقادمين على رحلات الناقلة خلال الفترة بين 20 أغسطس الجاري ومطلع سبتمبر المقبل ستزيد على نصف مليون شخص غير مسافري «الترانزيت».

وقال محمد مطر نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة خدمات المطار: «ذروة حركة السفر الآن تتركز على القادمين واتخذنا جميع الإجراءات لضمان وصول عملائنا إلى دبي وإنهاء جميع إجراءاتهم بمنتهى السهولة والسرعة».

وعلى صعيد آخر، حافظت طيران الإمارات على صدارتها الإقليمية، كأكثر الأسماء التجارية شعبية في منطقة الشرق الأوسط، في تقييمات المؤشر لدولة الإمارات للعام الثالث على التوالي، وذلك وفقاً لمؤشر «صحة العلامة التجارية» الصادر عن يوغوف براند إندكس، واستطاعت سلسلة البيك وشركة جوجل احتلال المركزين الثاني والثالث في تقييمات مؤشرات السعودية ومصر بعد التغلب على شركتي المراعي وفيسبوك.

وتستند التصنيفات على درجات مقياس براند إندكس والذي يقوم بقياس الحالة الصحية بشكل عام للعلامات التجارية.

ويقوم المؤشر بالأخذ بعين الاعتبار انطباعات المستهلكين عن العلامة التجارية بشكل عام من ناحية الجودة، القيمة، الانطباعات، السمعة، الرضا، وعمّا إذا كانوا سيقومون بنصيحة الآخرين بها.

وسجّل عمالقة التكنولوجيا واتس آب ويوتيوب ظهوراً في كل الدول الثلاث التي شملتها الدراسة في المنطقة، حيث أحرزت واتس آب تقدماً في الإمارات ومصر، وعلى الرغم من تحسّن علامات يوتيوب في مصر إلا أنها شهدت تراجعاً في الإمارات مقارنة بالعام الماضي.

وشهدت شركة آبل تراجعاً في التقييمات في السعودية بمرتبة واحدة وفي الإمارات بمرتبتين، وشهد جهاز الـ «آيفون» التابع لشركة آبل تراجعاً بثلاث درجات منذ العام الماضي ليصل إلى المركز التاسع هذا العام.

وفي الإمارات، استطاع كارفور تحقيق تحسّن ملحوظ، حيث تقدّم بست مراتب ليصبح في المركز الرابع هذا العام، وتعد شركة نت فليكس أكثر الشركات تحسناً في الدولة لعام 2019 بفارق 9.8+ نقطة.

وقد واجهت شركة الهواتف المحمولة الصينية هواوي تحسناً بشكل عام في سمعتها في الدول الثلاث فقد جاءت كثاني أكثر الأسماء تحسناً في الإمارات والسعودية ورابع الأسماء تحسناً في مصر على قائمة 2019.