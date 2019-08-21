دبي وأبوظبي ضمن الأفضل للترانزيت

المصدر: دبي - أشرف رفيق

صنّفت «إندبندنت» البريطانية دبي وأبوظبي على أنهما من أفضل المدن للتوقف خلال الرحلات الجوية «ترانزيت» من النصف الغربي إلى النصف الشرقي من العالم.

وأضافت الصحيفة: «على متن طيران الإمارات سوف تتوقف في دبي، حيث الاستمتاع بشواطئ دافئة لا مثيل لها، ورحلة سفاري صحراوية ممتعة ويمكنك بعد ذلك زيارة برج خليفة الأعلى في العالم لترى معالم مدينة دبي بالكامل من ارتفاع شاهق، ثم تقوم بجولة للتسوق في مول دبي».

وتابعت: «عند التوجه من بريطانيا إلى المحيط الهندي وأستراليا على متن خطوط الاتحاد للطيران، سوف تتوقف في أبوظبي، وهناك تستطيع أن تزور مدينة فيراري للألعاب، ثم تقوم بزيارة إلى مضمار سباق سيارات فورمولا وان في مارينا جزيرة ياس، وعلى الجانب الديني والثقافي، سوف تتمكن من زيارة مسجد الشيخ زايد الكبير، ثم متحف اللوفر على جزيرة السعديات».