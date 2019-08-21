«أويو للفنادق والمنازل» تدعم تطبيق العملاء ومنصات الأجهزة المحمولة باللغة العربية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «أويو للفنادق والمنازل»، أمس دعم تطبيقها المخصص للعملاء (للهواتف المحمولة العاملة بنظامي أندرويد وآي أو إس» ومنصاتها الإلكترونية للأجهزة المحمولة بإضافة لغات عدة إليه منها العربية.

ومن خلال دعمها التطبيق باللغة العربية، تسعى «أويو» إلى توسيع نطاق دعمها لمزيد من المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والوصول إلى أكبر عدد ممكن من مستخدمي الإنترنت. وتتيح وظيفة تبديل اللغة للمستخدمين إمكانية تغيير اللغة من الإنجليزية إلى العربية، والاستمتاع بتجربة حجز مخصصة وعالية الجودة.

وقال أنيل جويل، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمنتجات في مجموعة «أويو للفنادق والمنازل»: نعتقد أن إضافة اللغة العربية إلى التطبيق سيساعدنا أكثر في الانتشار والوصول إلى عملائنا في الإمارات. ويتمتع تطبيق العملاء حالياً بمعدل تصنيف وسطي يتجاوز 4,4، حيث تم تحميله أكثر من 25 مليون مرة عبر الهواتف المحمولة العاملة بنظامي أندرويد و آي أو إس، كما تم تصنيف تطبيق OYO iOS بين أفضل 3 تطبيقات ضمن فئة السفر.

وعدا عن اللغتين الإنجليزية والعربية، يدعم التطبيق لغات أخرى مثل الفيتنامية والهندية. وتعتزم «أويو» إضافة لغات عالمية أخرى إلى التطبيق بشكل تدريجي في الأشهر المقبلة.