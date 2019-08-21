فنادق ومنتجعات ليفا تطلق نموذج إدارة الطرف الثالث

المصدر: دبي ـ البيان

كشفت فنادق ومنتجعات ليفا عن خيار إدارة الطرف الثالث باعتباره بديلاً للمشغل المالك للأصول أو صاحب الموارد التقليدي. وفي ظل هذه الخطة، سيتمكن مالكو الفنادق من السيطرة على امتياز العلامة التجارية جنباً إلى جنب مع منح عقد الإدارة إلى شركة إدارة فنادق مستقلة. وهذا التطور يحمل آفاق نمو قوية لفنادق ليفا أيضاً ويسمح بعدد أكبر بكثير من المشروعات أن تؤتي ثمارها.

وقال جي. أس. أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ليفا: هذا النموذج لا يمثل عبئاً على مالكي الفنادق ويفتح الباب لترتيب مناسب يدر الربح. وتلبية لاحتياجات السوق، يوفر نمواً متسارعاً مع أقل حد من الاستثمار يستطيع من خلاله المالكون أن يستفيدوا من مزايا كبيرة. وتوفر ليفا محفظة من 4 علامات فندقية.