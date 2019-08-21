مذكرة تفاهم لدعم متطلبات قطاع التأمين في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

وقعت «ناديا جلوبال»، مزود خدمات التوظيف والتدريب في منطقة الخليج العربي، مذكرة تفاهم حصرية مع معهد التأمين الهندي لتوفير أول اختبارات للمعهد في الإمارات عبر الإنترنت يومي 30 و31 أغسطس، و6 و7 سبتمبر 2019. وبحسب أحدث التقديرات، تصل قيمة سوق التأمين في الإمارات إلى نحو 16.3 مليار دولار أمريكي. وتفرض توجيهات صادرة عن هيئة التأمين على متخصصي التأمين إجراء تدريب لمدة 10 ساعات على الأقل قبل التفاعل مع العملاء. ونظراً للعلاقات المتينة التي تجمع الإمارات والهند، ستدعم الخطوة المشتركة قطاع التأمين المحلي عبر توفير شهادات لآلاف المتخصصين في التأمين سنوياً.

وقال ديباك أهوجا، الرئيس التنفيذي لـ«ناديا جلوبال»: يتسم قطاع التأمين الإماراتي بتنافسيته المتزايدة بالنسبة لشركات التأمين والعاملين فيها. لهذا السبب قررنا التعاون مع معهد التأمين الهندي بهدف المساهمة في تطوير قدرات متخصصي التأمين المحليين عبر تزويدهم بشهادات مرموقة عالمياً تدعم سوق التأمين الإماراتية في تحسين تجارب مشتري المنتجات التأمينية.

ومن المتوقع لقطاع التأمين الإماراتي أن ينمو بواقع 15-20% خلال عام 2019 بفضل زيادة الإنفاق على البنية التحتية وظل إطلاق أبوظبي لباقة محفزات اقتصادية بقيمة 50 مليار درهم علاوة على الاستثمارات الضخمة لدبي في معرض «إكسبو 2020» والأنشطة المرتبطة به. وجاء استحواذ شركة «تكافل الإمارات» على شركة «تكافل الهلال» عام 2017 بمثابة بادرة تشير إلى أن سوق التأمين مقبلة على المزيد من حالات الاندماج والاستحواذ في الإمارات والخليج عموماً. وبحسب محللي بلومبيرغ، فإن التكاليف المتزايدة المرتبطة باللوائح التنظيمية والتكنولوجيا قد تفضي إلى تعزيز جهود توحيد القطاع.