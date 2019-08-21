«أراضي عجمان» تطلق برنامج عبدالعزيز بن حميد للتميز

المصدر: عجمان - وام

أطلقت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان برنامج عبدالعزيز بن حميد النعيمي للتميز بهدف تشجيع وتحفيز موظفي الدائرة ووحداتها على التميز في الأداء المؤسسي والوظيفي وتقديم أرقى الخدمات الحكومية من خلال طرح جوائز تكرم المتميزين في مختلف مجالات العمل.

وأكد عبدالعزيز بن ناصر النعيمي مدير عام الدائرة حرصه الدائم على دعم وتطوير مهاراتهم وتعزيز قدرات فريق العمل في الدائرة، مشيراً إلى أن البرنامج يأتي لرفع مستوى أداء الموظفين وتحسين آليات العمل المتبعة والمساهمة في نشر الوعي بثقافة التميز والشفافية وجعلها مكوناً أساسياً في بيئة عمل الدائرة. ويتضمن البرنامج 5 معايير رئيسة هي الأداء والإنجاز، والالتزام والانضباط، والتعاون والمشاركة، والمبادرة والابتكار والتعليم المستمر.