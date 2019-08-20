«اللولو» تستثمر 500 مليون دولار في مصر

المصدر: دبي - البيان

توقع سلسلة متاجر «اللولو ماركت» الهندية العاملة في الإمارات، اتفاقية لإقامة 4 مناطق تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر.

ونقلت وكالة أنباء بلومبرغ عن علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، أنه سيتم خلال الشهر الحالي التوقيع مع شركة «اللولو ماركت»، إضافة إلى الاتفاق مع مجموعة الفطيم كارفور لإنشاء منطقة لوجستية للحبوب. صرح الوزير المصري بذلك خلال وضع حجر الأساس لأول منطقة لوجستية في محافظة قنا على مساحة 15.5 فداناً باستثمارات تصل إلى ملياري جنيه.

وقال عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن المشروع اللوجستى يأتي في إطار سياسة التوسع في إنشاء المناطق اللوجستية والمراكز التجارية وأسواق الجملة على مستوى البلاد، لرفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية.